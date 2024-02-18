政府積極鞏固邦交，我在南太平洋友邦馬紹爾群島上月突遭大浪侵襲，我駐當地大使夏季昌日前火速代表政府捐贈4萬美元，將平分為各2萬美元，協助近來遭受到大浪襲擊的馬國Ailinglaplap環礁以及Arno環礁地區，進行緊急人道援助，以協助重建。

大陸近來加速奪我邦交國，位於南太平洋的馬紹爾也成為重點目標。馬紹爾上月受到大浪襲擊，多處地區受創，美國陸軍在馬紹爾的基地上月20日也因遭大水猛力沖刷，淹沒面積至少3分之1。前海軍艦長呂禮詩日前也呼籲我海軍，應儘速向政府報告，馬上集結救災物資前往馬紹爾，也作為我們的遠航訓練。

我駐馬紹爾大使館指出，我駐當地大使夏季昌14日已代表中華民國（台灣）政府捐贈4萬美元予馬紹爾群島共和國政府，將分別協助受到大浪襲擊的馬國Ailinglaplap環礁以及Arno環礁。

馬國由財政部長包大維（David Paul）代表受贈，代表Ailinglaplap環礁選區的國會副議長查克斯（Issac Zackhras）、羅亞客（Bruce Loeak），以及代表Arno環礁的參議員蔡傑儒（Gerald Zackios）和兩礁的市長都一同出席見證。

夏季昌表示，台灣發揮人飢己飢，人溺己溺的精神，在副議長查克斯向我方說明以及在報紙上瞭解相關災情後，我國政府即著手規劃捐贈人道援助款，以協助馬國緊急安置災民及進行重建；這筆款項雖不足以完成所有重建工作，但仍盼對受災戶有一些幫助。

羅亞客及蔡傑儒參議員則分別代表兩環礁受災居民感謝台灣即時援助，並稱台灣為「馬紹爾群島的真朋友」。

我駐馬紹爾大使館表示，馬紹爾群島在今年1月份起進入大潮季節，馬國部分島礁均出現基礎建設，居民房屋遭大浪毀損，以及農地、道路及機場跑道等遭海水倒灌等災情。Arno及Ailinglaplap是受創較為嚴重的環礁之一。