據香港入境事務處2月18日發布的統計數據，今年農曆大年初一至初七（2月10日至16日）共有逾130萬人次旅客訪港，接近2019年春節的水準（140萬人次），其中大陸旅客佔87.7％，約114萬人次。

央視新聞客戶端引述香港入境事務處表示，今年大年初一至初七訪港人次日均在12.8萬至20.8萬之間，總數是130萬5988人次。2019年春節假期是年三十至年初六，七天共有訪港旅客140萬人次。

今年春節，訪澳旅客人次與香港相近，七日共有逾123萬人次。其中訪澳大陸旅客佔77％，有近95萬人次。另外，有約22萬人次香港旅客春節假期去澳門遊玩，佔訪澳總旅客人次的17.9％，其中年初三為高峰期，有逾4.1萬人次。

另據香港星島網，廣東省文旅廳公布，今年春節假期初一至初八，廣東全省共接待遊客7606.9萬人次，較2023年春節同期大增68.4％，較疫情前2019年春節增長20.2％；實現旅遊收入693.6億元（人民幣，下同），較2023年春節增長160.8％，較2019年春節增長40.2％。有分析認為，廣東春節旅遊收入大增，或與大批港人北上消費有關。