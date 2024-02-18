美國一名咖啡店女服務生日前收到客人給予1萬美元（約新台幣31.3萬元）鉅額小費，引發網友熱議，不料原本暖心的故事一周後急轉直下，女服務生抱怨發生「一連串戲劇事件」，她最終遭到咖啡店解雇，導致部分網友揚言抵制咖啡館，咖啡館近日發布聲明，強調開除員工是「商業考量」，與小費事件無關。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《底特律自由報》（The Detroit Free Press）報導，5日，一名穿著黑色西裝的男子在參加完友人葬禮後，來到密西根州本頓港（Benton Harbor）的梅森罐咖啡店（Mason Jar Cafe）用午餐，他付完32.43美元（約新台幣1016元）的餐費後，留下1萬美元小費給服務他的女服務生波伊德（Linsey Boyd）。

一名慷慨的顧客在密西根州一家咖啡館用餐後，留下1萬美元（約新台幣31.3萬元）小費，引發美國民眾熱議。

這名慷慨的匿名顧客留下鉅額小費，背後原因相當感人，咖啡店表示，他是為了紀念近期過世的朋友，他當天來鎮上參加朋友的葬禮。

男子也請波伊德和其他咖啡店服務生分享小費，平分下來，每名員工約可獲得1100美元（約新台幣3.44萬元）小費。

密西根州梅森罐咖啡店（Mason Jar Cafe）服務生波伊德收到1萬美元小費，一周後被解雇。

這則故事引發網友熱議，不過一周後事件急轉直下，波伊德在臉書發文控訴小費事件後「戲劇性發展接踵而至」，「為了平息事態及消除任何謠言，事情變得更糟」，她被要求連續2天休「心理健康假」，她詢問咖啡店是否不用再回去上班後，隔日就接到解雇電話。

波伊德稱自己努力工作、表現良好，也是個好媽媽，現在突然失業了，是她15歲以來第一次失業。

儘管波伊德後續刪文，不過她的貼文已經引發部分網友揚言抵制梅森罐咖啡店。

針對網友群情激憤，梅森罐咖啡店老闆馬丁內茲（Able Martinez）及闆娘考辛絲（Jayme Cousins）15日發文澄清，開除波伊德「純粹是商業決定」，與小費事件無關。

他們說，波伊德有分到小費，也有按照男客人的要求和其他同事分享小費，他們強調，並不是「隨便、倉促地」做出開除決定，稱咖啡店有年資很久的員工，還有每年暑假都回來打工的大學生。

咖啡店經理史威尼（Tim Sweeney）向《底特律自由報》表示，開除是經過勞資雙方數月溝通及違反政策的事件後才做出的決定，他認為只是開除的時間點不佳。