婦人攔下侯友宜陳情。（王揚傑攝）

侯友宜特別為排在第一位的民眾在福袋上簽名。（王揚傑攝）

侯友宜到永和保福宮發放龍年福袋。（王揚傑攝）

侯友宜到永和保福宮發放龍年福袋。（王揚傑攝）

侯友宜到永和保福宮發放龍年福袋，現場人山人海。（王揚傑攝）

侯友宜到永和保福宮發放龍年福袋。（王揚傑攝）

今（18）日大年初九，也是玉皇大帝聖誕，新北市長侯友宜上午10時專程到永和區保福宮參拜，並現場發放龍年「吉龍舞春」福袋，人潮擠爆廟前廣場，人龍甚至綿延到數百公尺外，有民眾從清晨6時許就到場排隊，也有人特地從中南部趕來。但過程中發生「攔轎申冤」意外插曲，有名婦人為違建問題，情緒激動攔下侯友宜陳情，侯友宜收下陳情書表示會處理，婦人才讓到一邊，放侯友宜去發福袋。

侯友宜到場後先向保生大帝參香祈福，隨後準備到廟前發放福袋，但在廟門口遇到1名婦人突然將他攔下，聲稱住家有違建相關問題，要市長幫忙解決。為不耽誤排隊領福袋的民眾，隨行人員欲將婦人請到一旁了解，引起婦人不滿，侯友宜向婦人表示會處理，並收下陳情書及相關資料，婦人才退到一旁，讓侯友宜接續行程。

侯友宜說，保福宮供奉保生大帝，今天剛好是大年初九「天公生」，也是玉皇大帝要返回天上的時刻，玉皇大帝是萬神之首，保佑台灣這塊土地，保佑新北市大家都能平安、健康、快樂。所以在「天公生」來保福宮，用虔誠的心跟保生大帝祈求風調雨順、國泰民安，尤其在龍年就祝福大家，大家攏總平安、攏好。

排隊領福袋的民眾踴躍，排在第一位的先生於清晨6時30分就到場，另有許多人遠從彰化、雲林、台南、高雄、花蓮專程前來，廟前廣場滿是人潮，隊伍更是綿延到數百公尺外。由於侯友宜另有行程，於10時30分先行離開，由永和區長莊茂坤代為繼續發放福袋。