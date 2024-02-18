高雄市黃姓里長的太太徐姓婦人因左腎鹿角狀結石住院開刀，術後隔天疑似糖尿病未適時補充葡萄糖液，導致低血糖休克死亡，黃男及2名子女懷疑醫療過程有疏失，對醫師、醫院提告求償1550萬元。高雄地院查出，醫師術後確實未即時替徐婦補充葡萄糖也未檢測血糖，判定醫療疏失，院方及醫師須賠償黃男及兩名子女共計449萬元，可上訴。

徐婦2020年8月12日因左腎鹿角狀結石至高市某大醫院就診，透過泌尿科卓姓醫師安排，隔天就開刀。豈料，徐婦遵照醫囑、術前術後都配合禁食，但卓男疑似術後未即時給予含葡萄糖輸液，也未監測血糖，導致徐婦術後第二天清晨突然昏迷，被發現時急救無效死亡。

卓男強調，術前特別開立醫囑、在術中注射葡萄糖液，術後他也親自前往探視，並囑咐隔天要監測血糖，已盡醫療責任。徐婦真正死因為手術後壓力引發的「出血性休克」，屬於不可預期的狀況。

院方也聲明，徐婦並非嚴重的糖尿病患，亦無低血糖發生病史，其死因為急性胃潰瘍併出血（壓力性潰瘍）、心因性休克。徵詢台灣泌尿科學會，糖尿病患者在接受麻醉與手術後禁食期間，並無給予葡萄糖液的常規。針對家屬求償，他們只同意賠償部分喪葬費。

法官認為，法醫研究所鑑定報告顯示，徐婦死因為手術後併發低血糖症和胃出血，續發低血糖休克和低血溶休克。衛生福利部醫事審議委員會鑑定結果也顯示，徐婦可能是因低血糖或其併發症造成死亡。

法官調查發現，卓男術中確實有替徐婦補充葡萄糖液，但15小時後徐婦被護理師發現陷入昏迷。醫審會鑑定結果也指出，徐婦平常就服用降血壓藥物，有增加低血糖風險，人體在空腹12小時以後，血糖就會開始降低，血糖值低於50mg／dl時極有可能發生低血糖休克。此外，低血糖時交感神經會興奮，亦可能造成心律不整而猝死。經查，卓男手術結束後17小時都未對徐婦進行血糖監測，明顯失職。

法官強調，卓男當時若有持續提供徐婦葡萄糖液注射並監測血糖，徐婦就不會因手術後低血糖或其併發症死亡，判定確實有醫療疏失，院方也須負連帶賠償責任，判賠黃男及兩名子女共計449萬元為合理，仍可上訴。