台糖冷凍安心豚梅花肉片被食藥署及台中市政府檢出瘦肉精「西布特羅」，民進黨立委林俊憲在臉書發文，指依《憲法》可邀台中市長盧秀燕到立院備詢；國民黨立委楊瓊瓔說，林俊憲「書不要讀一半」，憲法解釋要市長立院備詢有權責問題，別急著用食安政治操作。

楊瓊瓔說，林俊憲說是依據憲法67條，立法院「各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」，但她要提醒林，「書不要讀一半」。

楊瓊瓔指出，去翻翻大法官解釋（舊制）釋字498號，明確規定，地方行政團體自主、獨立，且中央地方各設有立法機關層級體制，地方公務員得衡酌到會說明之必要性，決定是否到會。

楊瓊瓔表示，台中市長負責的監督對象是台中市議會，沒有被立委質詢的義務，而台中市府也已聲明，願派專業官員到立法院「說明」而非「備詢」。

楊瓊瓔說，要先勸林俊憲委員，不管是立委、各級民代或中央、地方公務體系，憲法都有劃分權限的均權原則，立委要地方首長來備詢有擴權疑慮，要謹慎再三，何況釋字寫在那邊很清楚「地方是自主衡量是否來立院」。

楊瓊瓔指出，勿搞錯重點，立委的監督對象是中央政府，這次台糖肉片瘦肉精事件，台中市府負責的就是查驗出西布特羅及公布通報，其他像是台糖（國營事業）、農業部等，及從同批檢體也驗出西布特羅的衛福部等主管機關，都是中央政府。

楊瓊瓔表示，若立委們對於中央部會的調查狀況一聲不吭，然後就要先點名發現問題的人來備詢，不僅有負職責，更很難不讓人聯想到政治操作。

楊瓊瓔說，主張食安最高標準嚴查，找出真相才能讓民眾健康安心，但一一檢視各環節、有無其他狀況，嚴守全台食安防線，不應僅淪為政治攻防，大家各司其職，緊盯每一步，向全民報告才是。