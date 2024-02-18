台糖出產梅花冷凍肉片，僅其中1盒被台中市政府驗出瘦肉精「西部特羅」，不但掀起中央與地方論戰，還引發政治波瀾，台中市衛生局長曾梓展再次重申「有多少證據說多少話，完全沒有政治考量」，台中市議會民進黨團決定，明天（19日）將邀請台中市衛生局說明檢驗過程。

台糖梅花豬肉片年前爆出瘦肉精爭議，台中市衛生局與食藥署複驗皆檢出含有瘦肉精「西布特羅」，由於僅有其中1盒台糖豬肉檢出，引發外界關注，台糖公司出面喊冤絕無使用瘦肉精。

食藥署已敲定21日下午召開專家會議，包括食品安全衛生、毒理、化學分析、獸醫、畜牧等領域，共10多位專家出席，並邀請台中市政府衛生局、台糖公司列席，另外行政院食安辦公室、農業部、經濟部、衛福部相關人員亦將出席，協助釐清台糖瘦肉精事件。

另外台中市議會民進黨團針對市府抽查驗出瘦肉精相關事宜，邀請衛生局長曾梓展及食藥處相關人員，明天（19日）到民進黨團進行報告說明，黨團總召蕭隆澤表示，已安排3月7日召開臨時會，由於瘦肉精事件外界猜測不斷，因此在22日召開程序委員會前，藉由邀請衛生局向大家將事情說明清楚，讓議員更深入了解問題及檢驗過程。

台中市衛生局長曾梓展表示，台糖冷凍豬肉驗出「西部特羅」，發現異常經過反覆檢驗無誤，才進行通報，衛生局立場「有多少證據講多少話，完全沒有政治考量」，尊重民進黨團要求，明天（19日）將偕同食藥處人員到黨團報告說明。