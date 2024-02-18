前高雄縣議員黃輝芳於2020年向六龜一處山廟廟方佯稱山廟即將被拆除，他有辦法疏通國產署南區分署人員。王男不察，匯款30萬元給黃輝芳的妻子。王男後來察覺上當，報警處理。橋頭地院審理後依詐欺取財罪，判處黃輝芳6月徒刑，並追徵犯罪所得30萬元。可易科罰金，可上訴。

黃輝芳曾經於1990年至1998年擔任高雄縣美濃鎮議員。他於2020年透過他人認識六龜區一家山廟的王姓人員，因得知該山廟是占用國產署南區分署的國有土地，黃輝芳於是受廟方的何姓主持、王姓男子之託，向國產署辦理承租土地事宜。

黃輝芳利用廟方擔心山廟土地被國產署收回的心理因素，竟然基於詐欺取財的犯意，於2020年10月向王男佯稱山廟即將拆除，他當過議員，和國產署人員熟識，有辦法疏通，並將國有土地轉為私人所有，但得花60萬元疏通。

王姓男子不察上當，先匯款30萬元給黃的妻子宋姓婦人，之後因黃輝芳屢向王男催討尾款30萬元，王男查證後發現受騙而報警，橋頭地檢署偵查後起訴。

黃輝芳到案後矢口否認詐欺取財，並辯稱收取酬金是辛苦酬庸。且他得到的30萬元是繳納補償金等費用，並非向官員賄賂。法官認為，黃的說詞前後反覆，不足採信。法官審理後依詐欺取財罪，處徒刑6月，並追徵犯罪所得30萬元。可易科罰金，可上訴。