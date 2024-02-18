新的溪東里活動中心蓋在公園旁，共有2層樓，耗資3111萬元，明年3月完工提供里民使用。（台南市民政局提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區近年人口成長迅速，地方全面發展基礎建設，新設的溪東里活動中心選在溪東里親子公園旁，18日動土，預計明年3月完工啟用，台南市長黃偉哲期盼新公共空間為民眾帶來休憩、社福與教育多項功能。

溪東里與溪頂里共有1萬人，過去一直共用位在北安橋下的活動中心，北安橋梁2019年發生龜裂，水泥塊掉落，停用1年修繕後才重新開放。溪東里民與地方民代一直催生興建1座安全的活動中心使用。

台南市政府徵選地點，最後選址溪東里公園土地，預定新建2層建築物，總樓地板面積為168.57坪，全部經費3111萬元，明年3月可完工。

黃偉哲18日主持活動中心動土儀式，包括台南市立委陳亭妃、台南市議員蔡麗青、邱昭勝、李中岑、黃麗招與地方人士等人都參與開工祈福祭典與動土。

黃偉哲指出，安南區是全市人口成長最快的行政區，盼工程如質如期完工，未來提供當地里民更優質舒適的活動空間。

安南區長魏文貴表示，安南區去年人口超越20萬，今年再增加2000人，成長率有1.1％。全區現有33個里活動中心、15個社區活動中心，還有2至3處新活動中心仍在規畫與興建中。

魏文貴表示，全新的溪東里活動中心啟用後，可提供休憩娛樂、社會福利與教育文化功能。建築體兼具防震、防颱等效能規畫，落實災害發生時的安置功能。