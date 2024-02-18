大年初九天公生，屏東玉皇宮18日參拜人潮爆多，比往年增加3成以上，排隊領取平安壽麵的信眾更是綿延2公里長，初估光領壽麵就有2萬人。（謝佳潾攝）

大年初九天公生，屏東玉皇宮18日參拜人潮爆多，比往年增加3成以上，排隊領取平安壽麵的信眾更是綿延2公里長，初估光領壽麵就有2萬人。（謝佳潾攝）

大年初九天公生，屏東玉皇宮18日準備3萬5000份壽麵發送，比去年多出1萬份，是20多年來發送量最多的一次。（謝佳潾攝）

大年初九天公生，屏東玉皇宮18日準備3萬5000份壽麵發送，比去年多出1萬份，是20多年來發送量最多的一次。（謝佳潾攝）

大年初九天公生，屏東玉皇宮18日參拜人潮爆多，比往年增加3成以上，排隊領取平安壽麵的信眾更是綿延2公里長，初估光領壽麵就有2萬人，且從清晨5點多就開始排隊，對此，廟方準備3萬5000份壽麵發送，比去年多出1萬份，是20多年來發送量最多的一次。

屏東玉皇宮主任委員陳懿惠指出，在天公生當天發送平安壽麵是玉皇宮的傳統，長達20多年之久，而今年較往年不同的是，準備的數量有變很多，因去年領取人潮太踴躍，很早就發完了，所以今年打算份量再增加1萬份，共準備8000斤的食材做出3萬5000份壽麵，讓大家吃平安。

「人潮是疫情以來最多的一次！」陳懿惠說，今年參拜的信眾暴增，元旦當天已爆量5成以上，大年初一至初九的人潮也比以往增加3成以上，連領天公生壽麵的排隊人龍也綿延2公里長，且有信眾5點多就來排隊了。

對於參拜人潮爆多，陳懿惠表示「意料之中」，她說，從元旦的人潮就可以預估過年期間、甚至是天公生當天的「盛況」，所以今年有提早準備把動線全部擴充規畫，讓前來參拜、補財庫的信眾能更加順暢走流程。

平安壽麵是上午9時開始發放，但從5點多就開始有人在排隊，排第2個的信眾說，他從內埔鄉來的，雖然排隊排得很前面，但也等了好幾個小時才領到壽麵，另還有高雄來的民眾，他說，這是他第2次來領平安壽麵，雖然要很早起來排隊，但能排在前10個感到開心。