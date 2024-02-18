平溪天燈節！昨日2主燈相撞真「共熔」 侯友宜回應了

平溪天燈節昨（17日）晚在平溪國中盛大登場，新北市長侯友宜親自在主燈上提字「平安龍好、溪手共融」，沒想到，其中2盞大型主燈升空不久就相撞燒毀，果真應驗了「共熔」。侯友宜今日上午被問到此事，他說，這都是吉祥的預兆，大家都平安、攏好。

侯友宜表示，昨天平溪天燈節最重要是「台灣、世界、龍、虎」攏好，放了4個主燈也是有史以來第一次創舉。同時在施放的過程當中，我們看到龍虎並肩走在一起，叫做「攏好」，所以我就寫了平溪兩個字以外，就是「平安龍好、溪手共融」，所以這都是吉祥的預兆，大家都平安、攏好。