網紅晚安小雞及同夥阿鬧在柬埔寨自導自演，遭當地警方逮捕，判刑入獄2年，事後某群組對話內容遭流出，只見他要求粉絲噤口，被指有意「騙到最後一刻」，飽受網友謾罵，對此，時事型網紅勾惡譴責近來眾多翻車行為，無疑成為老鼠屎，影響網紅在大眾心中形象。

勾惡指出網紅接連翻車，像是丁特、阿滴、華晨灰及歌手陳零九，被爆與涉嫌詐騙的「仔仔」聚賭德州撲克；毆打Toyz陷入爭議的超哥捲入「越南極樂內幕」，晚安小雞拍攝遭綁架的造假影片遭判刑，對此，他指出晚安小雞遇到壞人卻不報警求救，反倒開直播煽動粉絲情緒，忍不住嘲諷﹕「真的很好笑」， 如今晚安小雞出事，終於讓粉絲看清什麼叫「會演是英雄」。

眼見晚安小雞友人當時開直播透露最新狀況，讓勾惡強調倘若團隊不夠強，設計橋段沒有Set好，很容易就穿幫，因此出現「網紅等於社會亂源」的話題，對此，他坦承部分人確是如此，只是沒有像晚安小雞手法這般粗糙，接著指出由於跟粉絲看事情角度不同，過去踢爆許多造假網紅時，不免遭質疑﹕「為何都在嘴別人」，對此，他強調其中關鍵在於沒有粉絲願意承認自己是傻子。

勾惡指出網紅「詹姆士」被爆到大賣場偷吃架上商品，引發軒然大波，不過這號人物還是由長輩告知才知道，當下更被反問：「你還在做那種網紅小屁孩嗎」，讓他駁斥﹕「不要把勾惡跟他們歸為同一類好嗎，事實證明老鼠屎真的可以壞了一鍋粥」。