彰化縣是農業大縣，有鑑於以往農作採收時竊賊出沒頻繁，農作被賊提前「採收」，讓農民欲哭無淚，彰化縣警局結合社區民力成立漂鳥隘勇隊，並已招募逾千名隊員。近來伸港鄉紅蒜頭進入產期，因今年產量較少，轄區警方已在今天到田間勘查，並將啟動護農專案，讓竊賊沒有下手的機會。

彰化縣警局指出，彰化縣為全台農業大縣，不少農產品的產量都是全台之冠，每每進入採收期，即有竊賊出沒田間，嚴重損害農民生計。該局累積社區治安座談會的經驗後，推動社區成立漂鳥隘勇隊，盼發揮警民共維治安，並創造高齡長者志願服務的環境。

彰化縣警察局自2023年後，已成27隊漂鳥隘勇隊，有1214名隊員，其中高齡參與者占了四分之一，巡守期間除透過警民聯巡齊力守護火龍果、芭樂、高麗菜、金桔、番茄、韭菜、蘆筍等各項農產品，警力結合民力，讓果園、田間巡邏密度大增，有效遏阻竊盜農作的歪風。

縣警局表示，尤其是7、8月間風災過後期間，因蔬菜價格大漲，許多高經濟作成為竊賊覬覦的目標，以往不少農民白天辛勤耕種，晚間還得巡邏防賊，幾乎沒有休息的時間，在社區成立漂鳥隘勇隊後，隊員排班巡邏田間、菜園，讓老農可日出而作，日落而息。

近來聞台全台的伸港鄉紅蒜頭進入產期，彰化縣議員賴清美在臉書貼文表示，因今年紅蒜頭產量不多，除了得防宵小，也盼人民保母多多護農。

目前伸港鄉內共有溪底村洋蔥、溪底村花生等2支漂鳥隘勇隊，和美警分局接獲議員反映後，今天已由轄區的伸港分駐所派員到田間勘查，並將啟動護農專案。