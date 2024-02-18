64歲名主持人徐乃麟和空姐老婆汪家璉1989年結婚，育有2個兒子、1個女兒，大兒子徐新洋和俄籍女友宋蕊安（Soa）在去年9月結婚，女兒徐廷瑀前年2月生下一女，讓徐乃麟升格為外公。如今剩么子徐廷墉還在唸書，讓他趁農曆年節飛美陪兒子，並罕吐為人父心聲。

18日徐乃麟在社群發文「農曆春節來到美國陪小兒子過年，去年9月小兒子回台參加徐新洋的婚禮，一隔又是4.5個月沒看到他了，趁著春節期間沒有錄影飛來看他陪他過年。」最後更罕吐為人父心聲「天下父母心，孩子是父母永遠放在不下的愛與責任」。

而從徐乃麟分享的照片，能見到么兒徐庭墉身材挺拔，身高已經超過父親半顆頭，雖戴著橢圓黑邊眼鏡，一身休閒造型，但從戴著耳環造型配件，私下應是不折不扣的型男。

徐乃麟么兒徐廷墉外型出色，於2017年從芝加哥大學理化系畢業後，成績優異在教授推薦下跳級研究所階段，保送耶魯大學博士班，如今已順利取得博士學位留在美國工作。徐乃麟說，他與老婆對孩子的教育都偏向順其自然，「他們想讀就讀，不想給孩子壓力，每個父母給孩子的都不一樣，人各有命」。