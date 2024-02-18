見1跡象直指唐鳳將下台 黃揚明：未來高層態度很明顯

準總統賴清德將於今年5月20日正式就任，內閣如何改組引發各界關注。資深媒體人黃揚明觀察到，有政治立場偏綠的媒體連兩日質疑數位發展部部長唐鳳，讓他直呼，「未來的高層態度很明顯了，該下台了啦！」

《自由時報》今（18）日報導，去年10月在日本京都舉辦的聯合國網際網路治理論壇（IGF），美日兩國在構思這場聯合國相關會議時，盼協助台灣外交突破，未料，唐鳳出席身分自貶為資安院董事長而非部長；另外，《自由時報》昨日也引述國安高層說法，稱唐鳳刁難與限制「深度偽造影音分析」與偵測假訊息等有關的數個業務。

針對上述種種跡象，黃揚明今在臉書直言，未來的高層態度很明顯了，唐鳳該下台了。

對此，桃園市議員詹江村認為，這是民進黨的內部政治鬥爭，並不是《自由時報》良心發現，抱著看好戲心態就好，不用期許太高。另外也有網友認為「號稱天才的唐鳳入閣本就是酬庸是笑話」、「不意外，得寵的時候捧在手心怕化了，失寵的時候踩在腳底嫌髒了」、「這單位成立以來編製這麼多預算，卻毫無作為，部長領高薪不汗顏嗎」。