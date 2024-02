羅杰夫不僅中文連發 ,還大秀撩粉功力。(Live Nation Taiwan提供)

泰國男星羅杰夫(Jeff Satur)本周五、六連續2天將個人首次亞洲巡演「Jeff Satur : Space Shuttle No.8 Asia Tour」首站移師到Legacy Taipei舉行,吸引近2300名Saturdayss(官方粉絲名)朝聖,除了大展歌喉,近2小時誠意十足演出超過20首歌,甚至唱到捨不得離場的安可加碼,還換上多套性感秀服露出精實身材,讓全場從視覺到聽覺一次滿足,最後更被粉絲無預警「回擊」祭出應援影片,一度感動到哽咽。

Jeff Satur擁有俊俏外貌,配上鬼才創作功力和磁性溫暖嗓音,圈粉無數,不只會唱還會演,因《黑幫少爺愛上我》飾演大家族的三少Kim一角,並獻唱主題曲〈Why Don't You Stay〉走紅國際市場,不自我設限、勇於接受挑戰的他也攻佔時尚版面,甚至受邀至大陸綜藝《披荊斬棘的哥哥3》、《創造營亞洲》,輕鬆駕馭各種多元風格,直到今年終於推出搭配著亞洲巡演的的首張專輯《Space Shuttle No.8》。

他昨一開場穿著黑白搭配修身西服登場,連續飆唱〈Steal The Show〉、〈Highway〉接著大喊「台北!你好,我愛你們,2場演出都完售了,你們要給自己鼓掌」馬上引歌迷大吼告白求愛「可以跟我交往嗎?」Jeff Satur驚喜加碼回「當然可以當你們男友,也可以當你老公。」讓全場瞬間陷入瘋狂。

緊接著暗黑性感橋段,先是換上一身黑色羽毛的酷勁十足裝扮帥氣翻玩碧昂絲經典曲〈Crazy in Love〉,還大練舞技,獻上韓國天團BTS成員柾國的〈Standing Next to You〉。

到了演唱會尾聲,Jeff Satur無預警被Saturdayss提前準備的應援影片突襲,哽咽說「當我說愛你,就是真的愛你們,很多很多!我一生都要和你們在這裡,我知道這一路走來,我們經歷了許多旅程,包含這一次是首次台北SOLO秀,你們很棒,我希望你們都要愛自己,我希望可以一對一幫你們按摩。」感動獻唱寫給Saturdayss的自創同名曲前,還調皮唱生日歌給大家聽,展現綜藝感十足的一面。