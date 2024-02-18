羅杰夫不僅中文連發 ，還大秀撩粉功力。（Live Nation Taiwan提供）

泰國男星羅杰夫（Jeff Satur）本周五、六連續2天將個人首次亞洲巡演「Jeff Satur ： Space Shuttle No.8 Asia Tour」首站移師到Legacy Taipei舉行，吸引近2300名Saturdayss（官方粉絲名）朝聖，除了大展歌喉，近2小時誠意十足演出超過20首歌，甚至唱到捨不得離場的安可加碼，還換上多套性感秀服露出精實身材，讓全場從視覺到聽覺一次滿足，最後更被粉絲無預警「回擊」祭出應援影片，一度感動到哽咽。

Jeff Satur擁有俊俏外貌，配上鬼才創作功力和磁性溫暖嗓音，圈粉無數，不只會唱還會演，因《黑幫少爺愛上我》飾演大家族的三少Kim一角，並獻唱主題曲〈Why Don't You Stay〉走紅國際市場，不自我設限、勇於接受挑戰的他也攻佔時尚版面，甚至受邀至大陸綜藝《披荊斬棘的哥哥3》、《創造營亞洲》，輕鬆駕馭各種多元風格，直到今年終於推出搭配著亞洲巡演的的首張專輯《Space Shuttle No.8》。

他昨一開場穿著黑白搭配修身西服登場，連續飆唱〈Steal The Show〉、〈Highway〉接著大喊「台北！你好，我愛你們，2場演出都完售了，你們要給自己鼓掌」馬上引歌迷大吼告白求愛「可以跟我交往嗎？」Jeff Satur驚喜加碼回「當然可以當你們男友，也可以當你老公。」讓全場瞬間陷入瘋狂。

緊接著暗黑性感橋段，先是換上一身黑色羽毛的酷勁十足裝扮帥氣翻玩碧昂絲經典曲〈Crazy in Love〉，還大練舞技，獻上韓國天團BTS成員柾國的〈Standing Next to You〉。

到了演唱會尾聲，Jeff Satur無預警被Saturdayss提前準備的應援影片突襲，哽咽說「當我說愛你，就是真的愛你們，很多很多！我一生都要和你們在這裡，我知道這一路走來，我們經歷了許多旅程，包含這一次是首次台北SOLO秀，你們很棒，我希望你們都要愛自己，我希望可以一對一幫你們按摩。」感動獻唱寫給Saturdayss的自創同名曲前，還調皮唱生日歌給大家聽，展現綜藝感十足的一面。