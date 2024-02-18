統一獅備戰新球季兵分兩路進行春訓，一組人馬由總教練林岳平率領教練團及29位球員搭機前往日本高知，首戰預計推出郭俊麟先發，他表示，5年前自己是在高知等獅隊來，這次則是隨獅隊一起前往日本，但同樣的是，都很期待從交流賽有所收穫。

獅隊今天出發，明日下午將前往春野総合運動公園野球場進行訓練調整，預計在20日對上日本獨立聯盟高知鬥犬、21日交手韓職韓華鷹Ｂ班、23日則要碰上日職埼玉西武獅Ｂ班，3場先發投手都安排好，預計推出郭俊麟、林子崴、古林睿煬。

打頭陣的郭俊麟表示，這次前往日本高知交流賽的心情其實很特別，五年前在高知等統一獅來，而這一次是跟著統一獅來到高知，但同樣的心情都是很期待從交流賽有所收穫。

在出發前郭俊麟已進行2次實戰比賽，這次交流賽希望能夠透過實戰比賽，看看自己改變了多少，「去年季賽後針對投球機制進行一些調整，希望能看到好的成效，對於不足的地方持續修正。」

此次前往日本高知以賽代訓移地訓練，「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可帶領年輕新秀選手，透過海外移地訓練讓許多新生代選手累積與國外職業選手對戰經驗，其中林培緯是首度出國參與球隊交流賽。

林培緯說：「去年季末冬季聯盟自己因為傷勢錯失與國外職業好手切磋學習的機會，今年能夠參與球隊這次交流賽機會，就是想多把握機會，在每一場球賽都能有所收穫。」

林培緯透露這是自己第一次出國，首度搭飛機的他內心充滿期待，「我想這會是一個很棒的體驗，但最重要的還是珍惜教練團給予的機會，讓自己更好、更有競爭力的職棒選手。」