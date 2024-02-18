在以哈衝突中協調斡旋的卡達17日坦承，以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的停火談判前景並不樂觀。

卡達、埃及、美國和以色列代表13日在埃及首都開羅就促成迦薩地帶停火等事宜再次開始談判，但未取得實質進展。

據《法新社》和《路透》報導，17日在德國出席慕尼黑安全會議的卡達首相穆罕默德表示，過去幾天的談判不太樂觀，雖然卡達仍會抱持希望並繼續推動以哈達成停火，但時間不利於他們，因為回教徒齋戒月將在3月10日開始，談判的黃金時間正在流逝。

另一方面，以色列總理尼坦雅胡表示，以色列應美國總統拜登的要求，派談判代表前往開羅參加停火談判，由於哈瑪斯的提出的要求屬於「妄想」，所以以色列代表團離開了埃及 ，沒有進行進一步的談判。

尼坦雅胡說，哈瑪斯要求結束戰爭，讓哈瑪斯保持原樣，以及要求以色列釋放數千名殺人犯，甚至對位於耶路撒冷的宗教聖地聖殿山提出一些要求。

尼坦雅胡指出，在哈瑪斯做出改變之前，以色列不會重返談判桌。尼坦雅胡同時強調，無論哈瑪斯是否同意進一步釋放以色列人質，以軍對迦薩南部拉法市的軍事行動勢在必行，因為停止攻勢等同要以色列輸掉打擊哈瑪斯的戰事。