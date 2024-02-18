台北市陽明公園八重櫻現正盛開中，北市工務局公園路燈工程管理處指出，近8萬棵杜鵑花將綻放，228連假開始起則是昭和櫻跟吉野櫻接力綻放，因山上停車位有限，歡迎民眾搭乘公共交通工具，欣賞陽明山百花齊放的景色。

2024陽明山花季「花續陽明」展期自2月7日至3月17日，花季為期40天，2月18日至25日間，陽明公園內的八重櫻現正盛開中，台北市公園處說明，八重櫻主要分布花鐘到後方銅像區及第二停車場旁水濂洞區。

北市公園處表示，除了百花爭豔精彩可期，陽明山花季亦準備豐富活動，首先是3月2日將舉辦「台北櫻花盃街舞大賽」，總獎金高達10萬元，另外，如果民眾一起跳櫻花舞上傳至IG Reels就有機會獲得Air pods 第三代。

公園處表示，陽明山辛亥光復樓還推出「草山百年風華特展」，帶領民眾認識陽明山上館舍歷史文化，尤其「新銳藝術家吳奇娜雕塑展－侘靜」雕塑作品壯麗優美，「陽明山區祖孫畫展」則展現地方創作情意。

公園處表示，陽明山上的中山樓、陽明書屋、華岡博物館、林語堂故居、閻錫山故居同時舉辦「草山百年風華－陽明山館舍」串聯活動，民眾可至任一館舍取得集張卡，前往6個場館參與導覽後收集「限定建築物專屬印章」，集滿5場館章即可兌換插畫家維尼「有畫想說」聯名龍年限定滑鼠桌墊，數量有限送完為止。