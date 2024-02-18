STEPHEN vs. SABRINA WAS A MOVIE.



Sabrina Ionescu opened on fire and dropped 26... before Stephen Curry came through in the clutch to win it with 29!



Enjoy. 🍿 pic.twitter.com/Sz104f95FZ — NBA (@NBA) February 18, 2024

今年全明星周末別開生面的男女三分球大賽，NBA球星柯瑞（Stephen Curry）以29比26戰勝WNBA女將莎賓娜（Sabrina Ionescu）。這場比賽讓大家見識到莎賓娜的神射，她是站在NBA的三分線外而不是女籃的三分線，簡單說她已經是比男籃球員還要準了，她只是輸給籃球史上最偉大的射手而已。

TNT球評肯尼史密斯（Kenny Smith）、大嘴米勒（Reggie Miller）在旁講述時，史密斯表示莎賓娜應該要從WNBA的三分線距離出手才公平，這樣她就有機會戰勝柯瑞了。這段評論很快就燒起來，網友批評史密斯性別歧視，諷刺他：「史密斯就是看不起女人的老一輩，他以為這樣講話很酷。」「史密斯要因為仇女言論丟掉工作了。」

如果莎賓娜使用女籃的三分線，無論她是否投進更多分，兩人比的就是不一樣的競賽。史密斯的言論在一些球迷聽來，就像是她沒有資格與男籃球員在同樣規則下競爭。事實上莎賓娜完全達到男籃的最高投射水準，這時候史密斯講這種尷尬的評論，似乎只是要提醒大家男女球員的三分線距離不同。

綽號「噴射機」的肯尼史密斯球員時代也是三分球高手，他在1994、1995年幫助火箭隊達成總冠軍2連霸，但他參加過3次灌籃大賽都鎩羽而歸，至今還被同台的巴克利（Charles Barkley）嘲笑。