幻藍小熊出發去韓國登機前讓家人到場送機。（天空娛樂提供）

「幻藍小熊」赴韓受訓，前排左起：許媛媛、Vicky、XXIN、容容 、毓，後排左起：Bido、Nico、采甄。（天空娛樂提供）

幻藍小熊（GENBLUE）過完年開工第一天就飛往韓國首爾展開3個多月的受訓之旅，團員在拿到機票的那一剎那都直呼：「好像收到入伍徵召令，感覺要出發去當兵一樣緊張，真的是既期待又怕受傷害！」

其中團員采甄表示：「去韓國出道是我的夢想，出發前一天都覺得像做夢。」而XXIN則透露心情五味雜陳，「期待這趟去韓國訓練能成長再進化，但又對未來感到緊張，而且要跟家人分開3個月，有種要出門闖天下的感覺。」

事實上她們這3個月每天排滿舞蹈、唱歌、體能、韓文等課程，公司還安排了大改造計劃，讓她們從裡到外都再「進化」，團長容容表示：「大家都說如果有遇到假日某一天不用上課，也會相約去舞蹈教室排練 提升自我！」

幻藍小熊面對3個月的遠征之旅，每位女孩幾乎都帶了所有家當，從禦寒衣物、保健食品到沐浴用品，甚至連木吉他、陪睡娃娃都塞滿行李箱， 讓經紀人看了直搖頭笑說：「每個人都像是在搬家，超級誇張！」團長容容除了衣服、配件外還帶了假髮，此外光是鞋子就帶了10雙，收納功力之高，被公認是「空間管理大師」。

由於幻藍小熊平均年齡不到20歲，因此每個團員的爸媽都特別來送行自己的女兒，在機場上演「抱緊處理」、「十八相送」情節，其中年紀最小、有「最美國中生」稱號的Nico看到媽媽哭了，自己也忍不住紅眼眶，她表示：「可能因為我第一次要出遠門這麼久，爸媽都很不捨，但為了追夢，我會努力做到最好給他們看。」幻藍小熊的粉絲後援會更動員了近200人「送機應援團」舉布條手牌歡送她們出國，讓團員看到都超感動，直呼：「心暖暖的，希望大家能等我們回來！」

而幻藍小熊所屬的「天空娛樂」3位大家長王維皓、于傳勇、金智湖也前來迎接女孩們，並在首爾當地租下近40坪的住所當成女生宿舍；女孩們一到宿舍後不禁直呼「太夢幻！」團員Bido更透露：「踏進宿舍的第一刻就被宿舍的超大露台吸引住了！很期待大家下課後回到宿舍一起在露台談心兼放鬆心情。」