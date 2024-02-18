雲林縣2位新科立委丁學忠（左二）與張嘉郡（左一）18日到虎尾鎮布袋戲館參加雲林家扶義賣活動，幫弱勢學子籌募助學金，2人與民眾一起滾元宵，希望新的一年為弱勢學子籌募更多助學金。（張朝欣攝）

雲林縣2位新科立委丁學忠與張嘉郡化身超級叫賣員，18日到虎尾鎮布袋戲館參加雲林家扶「無窮世代」義賣活動，幫弱勢學子籌募助學金，丁、張表示2人分別在立法院的內政、經濟委員會，「一對手」攜手合作，日後會全力爭取經費建設雲林，創造更多創業、就業機會，讓學子與家長都受惠。

「新春大採購，送舊迎新又能幫助學子，快來買！」丁學忠、張嘉郡與虎尾代理鎮長吳秀儀等人在布袋戲館大聲叫賣，不少民眾看到2位新科立委化身超級叫賣員，紛紛上前捧場，買氣爆表，隨後大家一起滾元宵，希望龍年滾出幸福「龍」順利，新的一年為弱勢學子籌募更多助學金。

丁學忠表示，2月1日就任立委，就開始馬不停蹄下鄉拜訪，了解民眾需求，有些地方建設一定要親自到場，才能聽到基層真正的心聲。以前擔任虎尾鎮代、代表會主席、鎮長就勤跑基層，現在到了中央，服務範圍擴大，他更要求自己每星期到雲林各鄉鎮，讓民眾可以經常看到他，覺得「阿忠就在你身邊」。

丁學忠說，他在立法院內政委員會，張嘉郡委員在經濟委員會，張之前擔任過立委，經驗豐富，2人理念相同，是「一對手」最佳拍檔，可以聯手為雲林爭取更多地方建設，未來會與縣府緊密合作，打造雲林成為農工科技大縣，為學子打造最佳就業、創業環境，吸引人口回流。

張嘉郡說，雲林家扶結合傳統滾元宵與義賣活動，讓春節開工熱鬧滾滾，並邀社區民眾在義賣中尋寶作公益，陪伴弱勢學子逆流前行，相信一定能滾出幸福「龍」順利。日後她與丁學忠委員會不斷到各鄉鎮拜訪，用新思維了解年輕人的心聲與需求，相信雲林一定會更好。