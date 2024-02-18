配合黃色小鴨重回高雄愛河灣，高市府運發局舉辦的「2024愛河創意自力造筏大賽」18日熱鬧登場，每支隊伍發揮各自造筏本領，不只比速度也比創意。（洪浩軒攝）

配合黃色小鴨重回高雄愛河灣，高市府運發局舉辦的「2024愛河創意自力造筏大賽」18日熱鬧登場，每支隊伍發揮各自造筏本領，不只比速度也比創意。（洪浩軒攝）

配合黃色小鴨重回高雄愛河灣，高市府運發局舉辦的「2024愛河創意自力造筏大賽」18日熱鬧登場，每支隊伍發揮各自造筏本領，不只比速度也比創意，高雄姊妹市史瓦帝尼姆巴巴內市、日本佐渡市及美國波特蘭市等貴賓也前來參訪並一同體驗水上腳踏車、獨木舟等水域活動體驗。

「2024愛河創意自力造筏大賽」各支參賽隊伍紛紛發揮創意造筏，有人使用大水桶、浴缸造筏，也有隊伍用寶特瓶、垃圾袋裝樹葉等環保材料造筏，且每艘船筏都有不同造型，各有特色極具創意，當然，也有參賽隊伍自製的船筏一下水就翻船、解體，為現場增添不少樂趣。

高市府運發局長侯尊堯表示，黃色小鴨睽違10年回歸高雄，所以今年創意造筏賽便以「黃色」、「小鴨」為主題舉辦，有近50支隊伍報名參賽，包括國中、高中、大學、社會組等，其中有家庭組爸媽帶著小朋友淨灘蒐集海廢和回收商品來造筏，也有科技公司組隊說造筏材料之後也會再回收使用，讓這場活動變得更有意義，未來運發局每年都會辦創意造筏活動，歡迎大家一起參與。