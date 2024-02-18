紀錄片《尋找湯德章》由曾經拍攝《灣生回家》的導演黃銘正攜手連楨惠導演，耗時5年深入挖掘與製作，引領觀眾進入歷史迷霧中，從不同的角度一步步尋找、一點點拼湊出完整的湯德章，他所處的複雜歷史背景，使其產生身分認同及維護公平正義的追求，道出湯德章40歲的生命，背載著台灣的時代悲劇，亦造就其不凡的一生。

湯德章的父親是日本警察，母親則是台灣人，8歲時，父親死於台人抗日的噍吧哖事件，20歲，他步上父親的警察之路，後又赴日研讀法律，悄然地回台南成為律師。二戰後，湯德章未見歷史的循環，竟巧合般複製他的父親，死於另一個台灣政權交替的混亂時刻，也就是二二八事件。湯聰模失去父親後，不敢在家中睡覺，深怕有人趁半夜把他抓走，日子從天堂掉到地獄，害怕、悲痛、疑惑等複雜情緒埋在心裡，父子三代看盡了近代台灣的歷史血淚。

《尋找湯德章》也於年前在「嘖嘖」網站展開募資計畫，目前累計已超過百位民眾支持，除了收到網友留言鼓勵，一同關心台灣土地的故事，還接到許多觀眾包場詢問電話，為了響應觀眾引頸期盼，募資計畫更決定加長時限至於3月3日，片中跨越70年的記憶，娓娓道來在地所發生的歷史，並特別聚焦於被遺忘的人權律師湯德章，期盼延續募資熱潮，推動更多觀眾探尋自己的鄉土。

電影將於3月15日在台上映，在此之前，導演黃銘正也推出同名著作《尋找湯德章：時代與他的七道難題》預計於2月28日正式出版，並表示：「電影有時礙於篇幅，只能將所有的東西擇其精髓表達，透過書本，可以把更多自己的感受跟心情加強在文字當中。由此，這本書便開始啟程了。」跟隨書中筆觸與電影視角，多層面的呈現讓湯德章的生命更加立體化，尋找湯德章，也發現歷史中的我們自己。