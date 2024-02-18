美國準印太司令、海軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel J. Paparo）海軍上將表示，美國2年前公布的印太戰略實施以來，成果之一就是美日之間的軍事合作關係得以加強。

據《美國之音》18日援引《防務新聞》報導指出，美國的印太戰略由拜登政府於2022年2月對外公布，其中談及由於「挑戰暴增，特別是來自（中國）的挑戰暴增」，因此要「強化」美國對印太的關注。印太戰略指出，「中國正在整合其經濟、外交、軍事和科技實力在印太擴大其勢力範圍，並尋求成為世界最具影響力的國家。」

帕帕羅13日出席由美國海軍學會（US Naval Institute）和陸海空通信和電子協會（AFCEA）聯合舉辦的「西方2024會議」上致辭時指出，「我們國防工業基礎的整合、我們作戰理念的整合、我們指揮部的聯合與整合、以及我們對共同任務進行的聯合，反映了讓美日關係現代化以便讓我們更適應今天所處的國際安全環境。」

他在致詞時特別提及美日2國武裝部隊本月稍早舉行的「利刃24」（Keen Edge 24）聯合演習。這次演習不僅是美軍和日本自衛隊之間舉行的最大規模的聯合指揮所演習，也是日本自衛隊啟用新的日本聯合作戰指揮部後的首次演習。《防務新聞》在報導中指出，澳洲軍方也破天荒首次參與這項演習。

帕帕羅說，「我們針對最複雜的場景進行演練，並展現了日方一年前公布國防戰略以來巨大變化而呈現的日本意志和創新。」

日本2022年12月公布的國防戰略和軍事開支計畫主張加強對飛彈防禦能力以及反擊能力方面的投資，即提升打擊敵方飛彈發射裝置、軍火庫和其他軍事基礎設施的能力。日本的國防戰略也特別提及中國和北韓越來越嚴重的飛彈威脅。

除了美日舉辦大規模聯合軍演外，帕帕羅也指出，美國海軍與日本海上自衛隊例行運作中的互通程度也大幅提升，「我們每天都在花越來越多的時間進行聯合編隊航行」。

帕帕羅表示，日本目前有好幾項向美國購買武器的公開交易，包括上個月宣布的向美國採購多達400枚戰斧式巡弋飛彈的軍購案。他表示，日本也正在為美國提供武器，並特別提及日本去年12月宣布的向美國出售愛國者防空飛彈系統的計畫。這項軍事交易旨在彌補美國武器庫存的不足。

帕帕羅指出，美日軍事關係的強化只是美國與印太地區盟友與夥伴加強軍事合作關係的一環，而這些盟友和夥伴包括澳洲、韓國、菲律賓和印度。

另根據《南華早報》的報導，帕帕羅在13日的演講中也表示，過去3年由於中國軍方的軍事規模和戰備行動持續演變，有關中國的戰略、戰術和作戰警示也在不斷升級。

他指出，中國解放軍持續「提升警示的門檻」到這樣一個程度，美國很快就會看到「一支規模足夠大的部隊，利用演習作掩護，發動一場大規模的作戰行動」。

帕帕羅也表示，美國軍方將領近年來密切關注北京在南海和台灣週邊海空域不斷增加軍事演習和軍事存在。