南投清境農場「奔羊節」將於23日上午登場，將出動113隻柯利黛綿羊與遊客從青青草原南票口出發，沿台14甲線前往國民賓館廣場。圖為過去奔羊節照片。（清境農場提供／潘虹恩南投傳真）

「山道綿羊」出沒！南投清境農場「奔羊節」是當地年度盛事，今年奔羊節將於23日上午登場，將出動113隻柯利黛綿羊與遊客一同奔走在台14甲公路，又美又療癒。清境農場18日表示，往年奔羊節都能吸引逾千人參加，今年擴大舉辦，加上園內昭和櫻、富士櫻盛開，有望吸引逾2500遊客前來參加。

清境農場「奔羊節」自2007年起開辦，出動數百隻綿羊與遊客沿台14甲公路奔走，成為當地年度盛事；台14甲素有「最美公路」美譽，遊客從青青草原南票口出發至國民賓館廣場，全程約2公里，途中能一邊欣賞中央山脈的壯闊美景，一邊體驗綿羊陪跑的特殊經歷。

清境農場副場長王仁助表示，目前園內有柯利黛綿羊、薩福克綿羊及瓦萊黑鼻羊，其中，薩福克羊個性較野、骨架大，而瓦萊羊成年後不論公母，羊頭上都會長出羊角，基於安全考量，選擇出動113隻柯利黛綿羊化身「山道綿羊」陪跑，瓦萊羊則會在國民賓館廣場展示。

此外，今年奔羊節應遊客要求擴大舉辦，除23日上午於台14甲線登場，也規畫21、22日先在清境農場觀山牧區舉行小型奔羊節，遊客可以體驗在櫻花樹下奔羊的浪漫，還有騎馬賞櫻活動。王仁助表示，目前園內山櫻花已是「綠肥紅瘦」，不過昭和櫻、富士櫻以及隱藏版紅粉佳人等品種綻放。

南投清境農場「奔羊節」將於23日上午登場，將出動113隻柯利黛綿羊與遊客一同奔走在台14甲公路，又美又療癒。今年擴大舉辦，加上園內昭和櫻、富士櫻盛開，有望吸引逾2500遊客前來參加。（影片/潘虹恩提供）

王仁助說，往年奔羊節都能吸引逾千人參加，去年吸引約2000位遊客參與，今年擴大舉辦，加上園內花況盛開，有望吸引逾2500遊客前來。同時提醒，奔羊活動期間將會管制台14甲7.8K到9.5K路段，感謝用路人耐心配合。