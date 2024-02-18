苗栗市長邱鎮軍轉戰立委成功，所遺職缺還有2年多任期，依規定將辦理補選，苗栗縣選委會也確定4月13日辦理補選苗栗市長補選，地方藍綠選將就定位，民眾黨柯文哲18日參加（火旁）龍點睛儀式，民眾黨是否派人參選也備受關注，目前已確定1周內決定是否參戰。

苗栗市長補選，藍營由縣議員余文忠代表參選，綠營則推派縣議員徐筱菁，除藍綠確定人選，縣議員禹耀東也將以無黨籍身分投入選戰，外傳民眾黨也有意參一咖，因此柯文哲今天走訪苗栗時，也備受地方關注。

柯文哲今天參與活動期間，把握空閒時間，與苗栗縣黨部主委馮啟彥、苗栗市代會主席陳仁杰「咬耳朵」討論，事後柯文哲離開時，面對媒體詢問，他僅回不知道。

馮啟彥受訪指出，柯文哲強調科學、理性及務實三大原則，市長補選是否派員參選還要評估，包括人選是否有勝算、地方局勢，黨內不排除先內部民調，預估1周內會有結果。

馮啟彥說，補選是單一選舉，投票率比較低，必須審慎評估，如果民眾黨不缺席補選，可能的人選是他，或是陳仁杰的太太苗栗市民代表會前主席楊喬安。