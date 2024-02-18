人於生命走向完結前若仍留遺憾，恐這「臨終一念」遲遲難以消逝。墨西哥日前發生一起死亡車禍，警消獲報趕抵，發現男駕駛自撞路旁電桿，因頭部傷勢過重，當場已無生命跡象。不過卻出現離奇事情，警方在現場處理時，有路人用手機捕捉到詭異畫面，在轎車不遠處，疑似有「鬼魂」站在電桿後方默默觀望。

根據《鏡報》（The Mirror）、《太陽報》（The Sun）報導指出，本起車禍事故發生在墨西哥24日凌晨時分。據了解，現場一輛白色轎車自撞路旁電線桿，車上一名24歲男性駕駛因傷勢過重，當場明顯死亡，車內的另名同行乘客，也因頭部受創，被緊急送醫治療。

有網友將車禍現場拍下並上傳至網絡，由於畫面過於驚悚，經網路發酵後迅速引起討論。從照片中的畫面可見，白色轎車撞上電線桿後冒出白煙，車頭嚴重變形，近乎全毀，而3名員警就站在車旁，協助處理交通事故；但照片裡，由於電線桿後方的「黑色鬼影」，由於畫面實在太過於詭異，因此一度讓當地許多民眾認為就是「幽靈」。

事實上，過去也曾有一名卡車司機曾透露，他的行車記錄器無意拍攝一幕靈異畫面，當時他正準備開車回家，途經亞利桑那州一處時，竟目擊一道白色鬼影，「你可以看見那個『人』的腿部線條。」

該名卡車司機也在網路分享這段影片，有許多網友抱持懷疑的態度，其中也有一名「幽靈獵人」根據相關書籍所記錄的資料，直呼這道白色鬼影，與70年代曾經失蹤的人相符。

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