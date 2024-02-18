今天起環境風向偏南風，台灣各地高溫30度，但氣象專家林得恩表示，冬衣還不能收，最新系集模式結果顯示，下周日（25日）後氣溫明顯下降，下周二最冷（27日），一直冷到3月初，且這波冷氣團強度不算弱，且是最令人討厭的溼冷。氣象達人彭啟明也表示，各國模式模擬，台北測站26、27日有機會下探10度左右，一直冷到3月4日。

下波冷氣團將從25日一直冷到3月2日。(翻攝自林老師氣象站FB)

林得恩今天在臉書「林老師氣象站」發文，根據中央氣象署最新系集模式結果顯示，周六元宵節（24日）前的天氣相對穩定，且溫度均高於氣候平均值，下周日（25日）之後氣溫開始明顯下降，一直到3月初，溫度普遍低於氣候平均值；最冷時間點落在下周二（27日）前後，初步評估，這波冷氣團強度不算弱，且是討厭的濕冷。

氣象達人彭啟明也在臉書說，今天是很溫暖的冬天，中午他已經穿短袖，但周五（23日）起將顯著轉涼降溫，根據各國模式模擬台北測站預估溫度，周五先降溫至19度左右，下周日（25日）氣溫再往下降至約14度，下周一、二（26、27日）更冷，只有10度上下，一直冷到3月4日。

氣象署則表示，周四（22日）鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部稍轉涼，周五、六（23、24日）東北季風影響，北部及東北部天氣涼，其他地區稍轉涼；北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，下周日到下周二（25～27日）東北季風影響，北部及東北部天氣涼，其他地區早晚偏涼，北部及東半部地區有局部短暫雨．其他地區多雲，後期冷空氣強度仍有不確定性，持續觀察中。