農曆春節過完迎來龍年，不少人都趁機更換家居佈置，希望以新面貌迎接好運，而香港娛樂圈中不少藝人都篤信風水命理，除了改名、擺風水陣之外，對家居風水亦十分重視，不少藝人更選擇搬屋轉運，買下風水寶地後旺事業，如關之琳、古天樂等明星，他們對房屋風水相當重視，也砸下不少錢在裝潢上。

關之琳有「香江第一美人」之稱的關之琳向來投資有道，現時住在市值逾1.5億港幣（約6億台幣）、面積達3,000呎的半山豪宅地利根德閣，關之琳曾在TVB節目《天天開運王》中公開豪宅，堪輿學家李居明在節目中指豪宅有如風水教室，可以俯瞰香港龍脈。

知名男星古天樂向來篤信玄學風水，有報道指他多年來獲一位玄學高人指點，早年教他斥資3,000萬元購入位於京士柏山的獨立屋，自此演藝事業順利，之後他又再聽從師傅建議購入貝沙灣獨立屋豪宅，並在露台擺放了兩條張牙舞爪的金龍雕，屬「三龍吐瑞」的風水陣，能夠擋煞兼吸財提升地位，其後再有報道指古天樂聽從師傅建議再買樓催運，再購入馬鞍山迎海一間坐正北位、擁有無敵大海景的頂層複式豪宅，可以盡吸北水之利，盡收滔滔不絕的財運。

張家輝早年一家居於西貢早禾坑獨立屋，2007年以1,600萬港幣（約6.4千萬台幣）賣出，同年再以2,300萬購入貝沙灣海景單位，風水屋更助他事業發展一帆風順，憑電影《証人》成為七料影帝，不過為了女兒，張家輝在2009年將貝沙灣房屋賣出，購入跑馬地逸廬高層單位，2020年他透過公司股權轉讓方式，以5,800萬元售出旗下跑馬地豪宅逸廬的高層單位，帳面獲利2,877萬港幣（約1.1億台幣），淨賺近1倍。

視帝黎耀祥近年在內地發展風生水起，賺到盆滿缽滿，2007年他與太太以557萬港幣（約2.2千萬台幣）聯名購入位於深井碧堤半島高層單位，面積940呎，而他搬入後即平步青雲，翌年即在《萬千星輝頒獎典禮》上奪得「最佳男配角」獎，其後更三度奪得視帝寶座，故該單位被視為風水屋。有傳他在單位的房間及露台放置金龍及石獅子等，他曾表示覺得風水和努力是一半一半，擺完陣也要靠自己努力。

視帝陳展鵬自2011年開始租住維景灣畔，多年來都找風水師上門看風水，事業發展順風順水的他更將租住的維景灣畔兩房單位視為風水屋。陳展鵬與單文柔婚後誕下一女，他更另覓「風水屋」，為家人打造安樂窩。

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