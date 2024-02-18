一名女子表示，在網路上不時看到有男生發起「戒尻挑戰」，不少男性直呼無法忍住一天不打手槍，說法讓她不敢置信，發文詢問是否為真？貼文掀起男網友留言解答，多數人點頭認要戒除打手槍比考上台大還難。

原PO近日於《Dcard》指出，有男網友發起「戒尻挑戰」活動，激起許多人自發性參加，當中不少男網友唱衰「挑戰一定會失敗」，第2天就會忍不住慾望，還有人自爆一天至少要打手槍3次，根本無法戒除。

原PO相當驚訝，因她自己每月自慰次數最多2次，她不解男生為何無法克制，好奇問男性真的沒辦法戒掉打手槍嗎？

貼文引發男網友討論，多數人認為男女生理構造不同，男性的生殖器外露，受到刺激就會有生理反應，學會自慰滿足生理需求後，就很難戒除，若好幾天沒有自慰，也容易變得敏感，甚至一碰就變硬，直呼要戒掉打手槍比考上台大還難。

泌尿科醫師莊豐賓曾在臉書發文表示，男生「禁尻」不會讓性能力變強，若長期刻意地不去使用性器官，反而會讓心情焦躁不安，久而久之功能就會漸漸變差，會出現短小、不舉、早洩等，甚至導致攝護腺發炎。