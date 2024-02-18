癌症是國人頭號死因，醫界研究與統計發現，血型A的人比較容易罹患胃癌、肝癌、唾腺癌、膀胱癌，若想遠離癌症，在飲食上，得多吃富含維生素C的食物，尤其是柳丁等柑橘類水果，果肉上附著的白絲，具有陳皮素，對預防胃癌特別有幫助。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘上節目「健康晚點名」時指出，不同的血型主要是與上面抗原不同有關，根據大數據分析發現，O型的人免疫力特別好，比較不會生病，A型的人比最容易生病，尤其是胃癌，A型的人較其他人多出30%機率罹患胃癌。

錢政弘指，A型血上抗原與胃癌細胞類似，身體有些免疫細胞，它不太會辨識，這是正常胃細胞還是癌細胞，以致A型人的胃癌細胞比較容易增長；除了胃癌外，錢政弘指，A型的人也較易得肝癌、唾腺癌、膀胱癌。

天生就較易罹癌，有何解方呢？錢政弘指，要預防胃癌，應多吃維生素C的食物，維生素C有抗氧化效果，可幫忙解毒，陳皮類水果，例如柳丁、柑橘，除含有維生素C，還富含陳皮素，尤其是剝開橘子時果肉上白色的絲，那是「抗癌精華」，尤其對抗胃癌特別有幫助。

此外，要預防胃癌，錢政弘指，還要多補充葉酸，大型臨床研究發現，身體發炎者補充葉酸，比較能抗發炎，可以減少癌化風險。

至於要預防肝癌，錢政弘指，要多補充維生素E與鋅，脂肪肝與未來肝癌是有關的，維生素E可減少脂肪性肝炎，另很多肝癌的人有肝硬化，肝硬化者缺乏鋅離子，當肝臟功能不好時，白蛋白會不足，鋅離子收與運送都會不足，身體容易出現各式毛病。

至於癌王胰臟癌，錢政弘指，根據美國癌症中心做8萬人長期追蹤研究，以O型的人為對比1，B型的人罹患胰臟癌風險最高，達1.7倍，AB型1.5倍、A型1.3倍。

要預防胰臟癌，錢政弘指，可多補充胡蘿蔔素與硒，研究顯示，缺乏這兩種營養素者，較易得胰臟癌。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈指，要補充胡蘿蔔素，可多吃胡蘿蔔、地瓜與南瓜，至於富含硒的食物為海鮮，例如蝦子。