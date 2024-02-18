「主廚現做主餐加價購」活動，主餐供應「法式羊排生煎干貝」、「主廚威靈頓牛排」與「焗烤波士頓龍蝦」3款美饌，最低199元即可加購。(陳韻萍攝)

加購199元即可享用的「法式羊排生煎干貝」，均為主廚團隊現點現做，羊排肉質香嫩不腥，干貝鮮甜柔嫩。(陳韻萍攝)

「主廚威靈頓牛排」製程費工耗時，在一般的自助餐廳很少見，「悅市集」客人可用299元加購享用。(陳韻萍攝)

「焗烤波士頓龍蝦」可用399元暢享，蝦肉Q彈，奶香濃郁撲鼻。(陳韻萍攝)

歐式自助餐廳開春新菜上桌，海戰車、鮑魚、醉鵝、鮭魚卵、龍蝦等豪華食材全都不缺席，加菜不加價。(台南大飯店提供)

歐式自助餐廳平日限定帝王蟹鍋、假日限定龍蝦鍋、松葉蟹腳，受到許多民眾喜歡，餐廳持續供應。(台南大飯店提供)

台南大飯店歐式自助餐券開賣，超豐盛Buffet一人最低425元就能開吃，即日起到2月29日限時販售。(台南大飯店提供)

開工不Blue，國人愛吃品項豐盛的Buffet，南北兩地的飯店均於館內的自助餐廳推出新菜色，搶攻農曆年後淡季的餐飲市場。台北新板希爾頓「悅市集」自助餐廳以加購價方式供應法式羊排生煎干貝、威靈頓牛排、波士頓龍蝦等好料，最低199元即可加購。台南大飯店歐式自助餐在開工後推出新菜，海戰車、鮑魚、醉鵝、鮭魚卵、龍蝦等豪華食材全暢享，還有限時優惠的餐券特賣，主打開春好康和美味「龍」總來。

【加價199元起 享現做海陸美饌3選1】

為了帶給喜歡自助餐的饕客新鮮感，台北新板希爾頓「悅市集」自助餐廳即日至4月30日祭出「主廚現做主餐加價購」活動，主餐供應「法式羊排生煎干貝」、「主廚威靈頓牛排」與「焗烤波士頓龍蝦」3款美饌，每道加購價分別為199元、299元及399元起，主餐皆現點現做，每日限量供應。

加購199元即可享用的「法式羊排生煎干貝」，選用澳洲羊小排，以新鮮蔬果醃漬軟化肉質，透過鐵板煎至兩面微微焦香，搭配同樣手法烹調的生食級干貝，以海陸雙拼呈現，羊排肉質香嫩不腥，干貝鮮甜柔嫩。

「主廚威靈頓牛排」是歐美過節會享用的大菜，在正統的牛排餐廳也可吃到，由於製程費工耗時，在一般的自助餐廳很少見。為了讓愛吃牛排的饕客也可品嘗到這道名菜的好滋味，主廚團隊以299元加購價，讓餐廳客人可以享用。這道「主廚威靈頓牛排」選用美國牛並以手工派皮包覆，送至烤箱慢烤到肉熟而不過老，牛肉呈現瑰紅色澤，令人垂涎欲滴。厚薄適中的派皮香酥美味，更有些許奶油香，一份牛排約3公分厚，整體吃來酥香柔嫩，滿足饕客大口吃肉的味蕾感受。

「焗烤波士頓龍蝦」則是在波士頓龍蝦撒上厚厚一層主廚特製奶油白醬、瑪札瑞拉起司，慢烤到起司呈金黃色，奶香濃郁撲鼻，搭配彈牙的波士頓龍蝦一起吃，同時具有Q彈和吮指回味的雙重美味。

【歐式自助餐廳加菜 海戰車、醉鵝登場】

新年新加碼，台南大飯店歐式自助餐除了平日限定帝王蟹鍋、假日限定龍蝦鍋、松葉蟹腳外，即日起至2月29日限時推出蒜香濃郁、肉質鮮美的「蒜蓉寬粉海戰車」、大顆又療癒感爆棚的「鮭魚卵珠貝沙拉盅」、飯店秘製的「五味醬淋鮮鮑盅」，還有「黑蒜百菇枸杞雞湯」、「酒香枸杞藥膳醉鵝」、「沙茶什蔬砂鍋鴨」等新品輪流供應，在開春饗宴為饕客帶來驚喜滋味。

此外，飯店還推出「2024好康龍吼哩」餐券限時特賣，平日午餐券4入4200元、平日晚餐券4入4600元、平日雙人早餐券2入1700元，超豐盛Buffet一人最低425元就能開吃。若購買午、晚餐券想要跨餐期到假日使用，也可依據券種加價使用，即日起到2月29日限時販售。餐券優惠期限至4月30日止，優惠期限過後則以票面金額折抵消費。