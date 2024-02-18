彰化市八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫趕在農曆春節前完工後，過年期間人潮爆滿，不過，卻也發生小朋友撞上攀岩場欄杆而受傷的事件。彰化縣政府今天表示，已請廠商在欄杆加裝防撞泡棉，提升安全維護。

內政部補助6000萬元、彰化縣政府自籌1200萬元的八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫工程於農曆年前完工，不但園區整體綠覆率達75％，園區內還規畫親子探索區遊樂園，除打造彰化縣內兩座高差最大的溜滑梯，還設有可小小練習飛簷走壁的攀岩區。

今年春節期間，八卦山大佛親子探索區遊樂園吸引許多民眾造訪人潮，其中的攀岩區讓許多大人及小孩玩翻天，然卻也發生小朋友受傷的事件。

民眾在臉書社團「彰化人大小事」貼文，他的孩子在攀岩區上方要跨過欄杆時，不慎撞到頭，他的孩子身高約130公分，爬完下層要上中間平台區時，額頭和鼻樑就撞到欄杆橫向鐵杆，當場流鼻血，頭也腫了一大包，他觀察現場也有多位小朋友也都發生撞到頭的狀況。

經查，該攀岩場順著土坡設計，中間以鐵欄杆間隔，分成上下2個攀岩區，可以從下層低處攀爬而上，爬到中間休息，再挑戰上層的攀岩區，從下層攀爬要上中間平台區時，須低頭彎腰穿越鐵欄杆，才能再挑戰上層的攀岩區。

彰縣府獲悉有小朋友在攀岩區受傷後，已派員現場勘查，並連繫維護廠商在鐵欄杆加裝防撞泡棉，以強化安全維護。

今天是假日，加上天氣晴朗，八卦山大佛風景區湧現人潮，親子探索區遊樂園更是人潮滿滿，不但兩座溜滑梯出現排隊人龍，攀岩區也有許多親子開心暢玩。民眾表示，鐵欄杆多包了防撞泡棉後，看起來較為顯眼，也比較會注意到，安全性提高不少。