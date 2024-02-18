義大利西西里島是龐大犯罪組織黑手黨的發源地，過往因暴力兇殺活動臭名昭著。不過，《法新社》17日指義大利如今已成為歐洲最安全的國家之一，謀殺率遠低於其鄰國，專家相信與黑手黨活動轉向金融犯罪有關。

從19世紀中葉到1990年代，成千上萬的人死於黑手黨暴力，從競爭對手或叛徒被澆在水泥里或餵豬，到法官、牧師和證人因敢於反抗暴徒而被殺。從1960年代末到1980年代的痛苦的「鉛色年代」（Years of Lead），極左派和極右派的武裝團體大量的爆炸和暗殺，讓義大利籠罩在恐怖氛圍中。

不過，當這段血腥時期結束後，義大利對黑手黨的鎮壓，讓這群黑幫份子從事「不那麼暴力」的金融犯罪，該國謀殺率直線下降。

據《法新社》援引聯合國數據，1990年的義大利每100萬名居民就有34人被殺，鄰國法國為24人。到2021至2022年，義大利的兇殺案率降至每百萬人5.5宗，法國、英國和德國分別為11宗、10宗和8宗。在歐洲，只有挪威和瑞士的兇殺案率低於或等於義大利，兇殺案率最高的拉脫維亞是義大利的6.5倍。

義大利波隆那大學（University of Bologna）社會學家賽特（Raffaella Sette）指出，過去25年間，義大利殺人案總體上有所減少，男性遇害比例尤其下降，該國目前每年僅有10％兇殺案與有組織犯罪相關。

義大利刑事律師、警察小說作家阿瑞奇（Gianluca Arrighi）說，「卡默拉（Camorra）、勇者（Ndrangheta）、柯沙諾斯特拉等黑手黨，已從根本上改變他們的運作方式。如今，他們從更經濟的角度經營，購買房地產，進入企業。」阿瑞奇告訴《法新社》，社會衝突愈大則兇殺案數量愈多，兇殺案通常都是憤怒狀態下的人所為。