113年度新莊聯合獎助學金的頒獎典禮今（18）日特別在武聖廟圖書館二樓舉行。（新莊區公所提供／張鎧乙新北傳真）

113年度新莊聯合獎助學金的頒獎典禮在武聖廟圖書館二樓舉行，吸引眾多受獎學生及家長參與，現場歡聲笑語，溫馨感動。武聖廟主任委員林俊德表示，這是廟方持續努力的一環，以回饋當地社區，並激勵學子們繼續追求卓越。

新莊武聖廟不僅熱心於公益，還舉辦春祭慶典，延續傳統文化。從農曆正月初八到十一日，新莊地區的國中與國小學生管弦樂社團將在廟前廣場演出。此外，農曆正月十日至十五日，還有祈安禮斗法會，農曆正月十二日舉辦「關聖帝君聖駕平安遶境」，農曆正月十三日上午在正殿舉行「恭行祝聖三獻禮」，農曆正月十四和十五日晚上在廟前廣場舉辦「過平安橋」儀式，同時發放龍年元宵燈籠，歡迎民眾踴躍參與。

新莊區長朱思戎表示，感謝新莊武聖廟對「新莊區聯合優秀獎學金暨獎助學金」的支持，鼓勵新莊學子在學習路上無後顧之憂。今年共有59位學生獲獎，其中包括24位家境清寒的學生。新莊武聖廟主任委員林俊德及全體委員充分利用信眾的善款，嘉惠了新莊在地學子。今年的頒獎典禮將於18日上午9時在新莊武聖廟圖書館二樓舉行，獲獎學生將與家長一同參加。他們除了表達對武聖廟的感謝外，還會與捐贈單位合照，留下珍貴的獲獎紀念。廟方期望學生們繼續努力，將來有能力時回饋社會、造福鄉里。

除了新莊武聖廟外，新莊文昌祠、新莊慈祐宮（媽祖宮）和新莊地藏庵也各自舉辦獎助學金頒發活動。下一個頒獎單位為新莊文昌祠，預計在113年3月12日（農曆二月初三）舉行頒獎典禮。其他單位則由新莊區公所統籌辦理聯合頒獎，有關獎助學金的發放情況請隨時關注公所網站的公告資訊。