詐騙集團透過網路平台大量投放假投資廣告，讓民眾混淆誤認被騙，更讓遭冒名的人士不堪其擾，多次公開聲明並未開設任何LINE投資群組，提醒民眾切勿上當受騙，警方統計，最常被冒名的是財經名人，占比超過8成，其次為企業領袖等。

刑事局表示，去年6月30日修訂「證券投資信託及顧問法」正式施行後，刑事局積極配合辦理，除彙整金融監督管理委員會證券期貨局所提供相關資料外，亦成立專責小組執行每日蒐報。自法令施行起至去年12月31日止，共移請業者下架近5萬則投資廣告，但發現曾遭警方通報下架的相同內容廣告仍持續出現，顯見業者並未落實源頭管理。

警方表示，要有效遏止違法廣告絕不能單憑警方通報下架，更需要網路平台業者擔負企業社會責任，發現有刊登違法的內容應主動執行移除、限制瀏覽等措施，透過雙管齊下共同合作，方為解決假投資違法廣告氾濫之上策。未來刑事局將定期公告警方於各網路平台中蒐報的違法廣告件數及當季假投資廣告可能外觀及話術，協助民眾辨識詐騙廣告，降低遭詐騙的機率。

刑事局再次呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，切勿輕信網路廣告所推薦的金融投資資訊，有關社群平台疑似假冒名人帳號，應辨別是否有官方認證標記，切勿相信網友推薦獲利率顯不合理的投資管道，如標榜加入老師LINE帳號或群組、私訊獲得飆股資訊等廣告文字，一定是詐騙；有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。