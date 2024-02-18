警方破獲德州撲克賭場，現場查獲有4、5名美女荷官。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市南華街1家賭場對外打著「牌競協會」為名，表面舉辦德州撲克比賽，實際上卻為賭場，同時聘用美女荷官攬客，警方17日晚間9時40分接獲檢舉，衝入賭場查緝，逮獲黃姓負責人與張姓女荷官共8名幹部，並有42名賭客，查扣現金22萬5000多元。還有大批籌碼與賭具，全案依照賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

這家牌競協會藏身在住商大樓3樓中，去年底開始營業，以舉辦德州撲克比賽為幌子，利用社群招攬會員，私下卻是職業賭場，警方近來接獲檢舉，暗中蒐證，17日晚間突擊展開擴大臨檢。

據了解，欲在該賭場參賭，需先繳納600元會員費，且依照參賭桌面金額多寡抽取不等的行政費抽頭營利，例如1200元的牌桌抽取200元、3400元的牌桌抽取400元、6600元的牌桌抽取600元。

警方17日晚間埋伏，見大批賭客陸續進入，一舉攻入賭場，現場查獲5桌，共51名賭客對賭，查扣現金賭資22萬5000餘元與面額327萬的籌碼、點鈔機、撲克牌賭具、監視器等證物。

警方將26歲黃男及張姓等8名女荷官（18歲至24歲不等）幹部依刑法營利賭博罪嫌送辦；另郭姓賭客等42人則依公然賭博罪送辦。

警方發現，業者為了吸引賭客，現場聘僱年輕又身材火辣的女荷官擔任發牌工作，女荷官聲稱每月只領2、3萬的工資，令警方覺得訝異。