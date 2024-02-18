台糖五花豬肉片檢出瘦肉精「西布特羅」，從食安演變成政治事件，綠委林俊憲搬出《憲法》67條，指立法院可邀台中市長盧秀燕到院備詢，台中市府則以大法官釋字498號，基於地方自治，會請主政局處長到立法院「說明」，對此台中市議員周永鴻回擊市府表示，台糖肉品檢出瘦肉精是「重大食安事件」，盧秀燕有至立法院備詢的義務。

周永鴻指出，憲法67條清楚寫到，立法院「得設各種委員會」，而委員會「得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」，立法院2012年就曾邀請導演李惠仁到經濟委員會備詢，如果老百姓都有憲法義務到委員會備詢，那麽盧秀燕市長當然不能免除這個憲法義務。

周永鴻表示，台中市政府及立委楊瓊瓔所提及的釋字498號，是指地方自治團體在地方自治事項上不對立法院負責，市長當然不應到立法院備詢，但西布特羅案件，就是全國唯一台中市驗出的1盒有西部特羅，造成全國恐慌，所以委員會要處理的是重大事件，而且用國民黨立法院黨團總召傅崐萁的講法是「重大食安事件」，這事件的有關人員盧秀燕當然有出席備詢之必要。

周永鴻強調，盧秀燕要到立法院，不是因為台中市這個自治團體的預算與政策，而是因為她是西布特羅事件的有關係人士，不適用釋字498號。但盧秀燕是地方自治團體首長，立法院必須給予尊重，台中市府期望用「說明」而不是「備詢」，也給予尊重。但依憲法規定，台中市政府無論派誰去「說明」，沒有立委請他上備詢台，他就不能「說明」，最終仍然是在備詢台「備詢」。

周永鴻表示，食安是全國人民關注的議題，有一個令大家恐慌的個案，盧秀彥也承認是個案，難道不需要說明清楚？台中市政府應該要協助社會釐清真相，而不是躲在後面，以政治攻防的語言拒絕備詢。