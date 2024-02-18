嘉義縣溪口鄉今天辦「溪口藝陣文化節」，武館人員舞獅交流武藝。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷、溪口鄉長孫維聰啟動「溪口藝陣文化節」。（廖素慧攝）

嘉義縣溪口鄉有武術文化底蘊，早期武館興盛，18日復辦因疫情停辦3年的「溪口藝陣文化節」，9個武館、逾150位武館人員以獅藝及武術會友，交流武術精神，並結合元宵節慶活動及市集，吸引在地人及遊客參與當地文化盛事。

溪口鄉於2018年調查廟口文化，發現早期鄉內14個庄頭，有23間武館，與台灣的武術歷史息息相，因而鄉公所以3年時間拍攝武館紀錄片，並陸續舉辦武術文化相關活動，以推展及保存在地特色文化。

此次「溪口藝陣文化節」以「武耀溪口」為主題，延續2019年起鄉公所對在地武館文化的調查與記錄工作，邀請包括鄉內5個武館在內的9個武館，70分鐘內輪流上場展演各家武館的獅陣或武術，切磋武藝。

各武館展演後，由林腳●（「群」的「羊」改在下面）成軒陳鴻仁師傅所指導的溪口國小武術社團學生上場表演，讓民眾能近距離感受傳統武術的豐沛內涵，也希望有更多人發現及感受到台灣傳統武館文化。

縣長翁章梁說，溪口保留非常完整的獅陣及武術的傳統文化，透過在地特色文化活動能凝聚、動員地方的力量，是地方的盛事，非常開心看到許多鄉親、外地來的朋友，一起努力為嘉義社區發展注入更多能量。

溪口鄉長孫維聰指出，溪口鄉不同聚落各有悠久的元宵節文化，公所2023年曾舉辦「迎元宵─溪手逛市集」，但考量「溪口藝陣文化節」值得推廣為溪口傳統節慶文化的代表性品牌活動，因而今年恢復「溪口藝陣文化節」，結合「迎元宵─溪手逛市集」，與鄉親一起歡慶元宵節。