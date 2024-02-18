全家蔬食品牌「植覺生活」開賣多款中西式新品，破4200間店舖都有販售。（粘耿豪攝）

現代人外食頻率高，全家的茶葉蛋、夯番薯及蒸包長年穩居「熟食區三大天王」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家「餐餐超值配」組合餐主打月月推新品並更新組合，現在購買還有機會抽iPhone 15 Pro 256GB等好禮。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家SOHOT炎選現烤點心包括多款中西式品項，葡式千層蛋塔、鮮肉千層餅等都可挑選。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家「健康志向」品牌以健康、輕調味作主軸，21日再推新品包括「日式胡麻雞絲飯糰」，42元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

一日之計在於晨，早餐堪稱喚活身體能量的重要角色，看好台灣早餐外食人數高達1100萬，全家便利商店在年後開工開學潮透過「品項最多元」、「餐促最超值」特色吸客，邀請消費者「早點來全家」！提供高達逾200項早餐型即食鮮食如飯糰、細卷等，亦有SOHOT炎選之現做溫熱型早餐，每月更新的餐促組合包括Let’s Café、私品茶近40款飲品可搭購；另看好低碳蔬食與運動熱潮，透過「植覺生活」及「健康志向」品牌推多款鮮食，3月19日前於實體店舖買餐餐超值配組合餐，可抽iPhone 15 Pro 256GB等好禮。

相較一般早餐店，全家餐食具備品質穩定、商組多元、免排隊、即買即食4大優勢，其中經典的「金飯糰」鮪魚、雞肉飯、肉鬆口味最暢銷，是百萬會員見證的「全家全明星」商品；「匠土司」夾心土司系列則受家庭客青睞；茶葉蛋、夯番薯及蒸包更穩居「熟食區三大天王」。為鼓勵消費者養成每天吃早餐的習慣，全家也針對彈性蔬食者、健身族群等提供蔬食、高纖低醣、高蛋白與Clean Label潔淨標章等產品。

全家觀察，彈性蔬食三餐比例以早餐為最高，便於蔬食品牌「植覺生活」端出墨西哥辣醬植蔬堡、傳統黑纖飯糰、日式稻荷壽司及油蔥G絲飯糰4款中西式新品，並於全台4200間店舖開賣；針對運動族群則主打健康、輕調味的「健康志向」，推薦日式胡麻雞絲飯糰、紐奧良風味烤雞鮮蔬三明治及大麥蛋白豬肉堡3款健身早餐，以低負擔特色滿足需求。喜愛現做熱食則可挑新型態熟食區「SOHOT炎選現烤點心」，品項豐富包括西式的香蒜金磚、經典肉桂捲，或中式風味的鮮肉千層餅、蜜汁叉燒酥等。

全家「餐餐超值配」集結逾200款鮮食商品與近40款飲品提供專屬餐促優惠，且月月推新品並更新組合，於去年創下破25億元業績，飲品包含Let's Café、私品茶、現煮茶等，即起至20日，FamiCollection芝麻米漿、鮮乳等可隨心搭配，搭購組合享49元、59元、69元餐促優惠；同時，亦可加價10元升級指定Let's Café經典或單品拿鐵、私品茶仙女醇奶茶或鮮露醇奶茶。