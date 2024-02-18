2月19日就是大學開學日，副總統賴清德分享政府提出的三項福利，為年輕朋友加油打氣，並強調，政府有責任降低學生們的經濟負擔，未來，他會持續努力落實教育平權，也希望同學們在新的學期都能創造精彩的校園生活、安心追求自己的夢想！

賴清德18日在臉書以「新學期，三福利！賴桑為你加油打氣！」發文表示，投資青年，就是投資未來，明天就是大學開學日了，他要與各位同學分享三項福利：

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一、私立大專學生學雜費減免3.5萬元。112 學年度第二學期開始，私立大專學生可享有減免優惠，由政府負擔學費差距。

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二、大專校院學生校內住宿補貼5千元。公私立大專校院校內住宿學生，政府每學期補貼住5千元，低收入戶或中低收入戶家庭住宿生，加碼補助至7千元。

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三、發放文化成年禮金1200 點文化幣。16-22歲青年，每人發放1200點文化幣，1點等於新臺幣1元，可用於買書、看表演展覽、看國片等藝文消費折抵。

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他認為，在學習知識、探索興趣的求學階段，政府有責任降低學生們的經濟負擔，因此，他於去年提出了「縮減公私立大學學費差距」的想法，並得到 蔡英文總統與行政院長陳建仁的政策支持，同步規劃完整的配套措施。

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賴清德承諾，未來，他會持續努力落實教育平權，也希望各位同學，在新的學期都能把握這三項福利，創造精彩的校園生活、安心追求自己的夢想！