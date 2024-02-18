八點檔連續劇《愛的榮耀》開播後創下超高收視率，連帶捧紅劇中演員，平時會在社群分享拍照花絮的藝人「波波蓁」，不僅出大絕曬出火辣泡湯照，還出賣賴慧如的超兇身材照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

藝人「波波蓁」曬出拍攝時的幕後花絮照，只見她圍了白色浴巾，露出上半身雪白肌膚，視線往下一移，傲人的E級東西半球及深邃事業線呼之欲出，超兇好身材完全藏不住，接著搞笑表示﹕「愛歡一出現就滿血回歸，準備跟彩霞阿姨PK啦」，向飾演蔡彩霞一角的賴慧如隔空宣戰，沒想到立刻釣出賴慧如留言﹕「阿姨輸了啦」，直接舉白旗投降。

不過，波波蓁似乎不想不戰而勝，立刻直呼﹕「不可能」，隨即出賣賴慧如的火辣養眼照，只見擁有D罩杯火辣身材的她，穿著黑色側邊鏤空連身泳裝，不僅同樣露出上半身雪白肌膚，由上而下的拍攝角度，讓一對渾圓北半球視覺效果更加震撼。

賴慧如D罩杯火辣身材遭波波蓁出賣。（圖／陳又榕臉書）

波波蓁認為賴慧如身材並不遜色於她。（圖／陳又榕臉書）

兩位八點檔女神PK好身材，讓網友大飽眼福﹕「如果我以前的老師這麼正身材那麼好，我一定會考上好學校」、「兩位女神身材好又挺辣，讓我眼睛為之一亮」、「這場戲應該超多男性劇組人員來看現場拍攝吧」、「看到流口水受不了」、「有放大畫面的不要按讚」、「兩位美女直接尬下去」、「仙女下凡，美不勝收哦」。