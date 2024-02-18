台糖瘦肉精爭議延燒，國民黨團要求食安專案報告。民進黨立委林俊憲則主張，依憲法邀台中市長盧秀燕到立院備詢。對此國民黨立委羅智強18日痛批，民進黨要盧秀燕到立法院備詢，違反憲法所定中央與地方權限劃分的均權原則。那高雄市衛生局也查獲，有業者使用致癌的工業染料蘇丹紅，要不要叫高雄市長陳其邁備詢？

羅智強說，曾6連霸立委，又連任台中市長，以盧秀燕的議會經驗，又何懼到立法院？但地方自治必須尊重，憲政原則必須維護。民進黨若要開先例，日後是否所有縣市首長都要比照辦理，到立法院備詢？

羅直言，高雄市衛生局也查獲，有業者使用致癌的工業染料蘇丹紅，製成19項辣椒調味品販售，共有145.36公斤製成品流向全台7個縣市，高雄市已售出56.76公斤相關產品。根據林俊憲說，立法院各委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。陳其邁是不是也該到立法院報告致癌辣椒調味品事件？

羅強調，現在最該做的，就是西布特羅的藥品溯源調查，找出到底問題出在哪，這也是中央的職責所在。這陣子綠媒、側翼、綠營民代瘋狂帶風向，用各種不實訊息攻擊盧秀燕，又想藉邀她到立法院備詢，把食安問題變成政治問題，將責任都推給地方。

就像台北市長蔣萬安所說，如果立法院可以質詢地方首長，那地方議會是不是也可質詢行政院長？