交通部日前下令停止招攬赴大陸的旅行團，讓觀光業者大表不滿，甚至有業者揚言若未獲得政府合理解釋，醞釀於520總統就職日當天上街抗議。國民黨立委賴士葆痛斥蔡政府選舉時高舉民主大旗，選後變獨裁國家。

賴士葆今（18）日在臉書提到，若現在仍是總統選舉期間，「禁團令」不會發生，但因民進黨已贏得總統大選，騙到選票後，總統就變皇帝，何況離下次選舉還很遙遠，說禁就禁，根本不需要法源。

賴士葆憶及2016年前，蔡英文參選總統時，曾在遊覽車公會活動說要爭取陸客來台，陸客總量不會減，這番話言猶在耳，上台後沒多久，觀光業者就進行有史以來首次走上街頭的抗議活動，訴求「求生存、有工作、能溫飽」。8年過去，蔡政府對業者短中長期的輔導措施，對業者沒實質幫助，加上疫情肆虐，整個國門關閉，觀光業者雪上加霜，賴士葆強調，兩岸政治問題沒有解決，意識形態一直對抗，業者始終等不到春天來臨。

賴士葆直言，去年選舉前，交通部長在立法院確定今年3月起解禁赴陸旅遊團，業者早已招兵買馬，現在突如其來的以組團到大陸的經營行為損害國家利益就下令停止，完全沒事先跟業者溝通、說明就粗糙決定，更拿不出法源依據，旅遊業者的利益及工作權受到損害，欲訴無從，這就是今日台灣選擇性民主的現況，選舉的時候高舉民主大旗，選後變成獨裁國家。