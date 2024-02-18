台北市推動機車退出騎樓政策多年，有民眾騎樓登記為停車場，卻被開出2100元罰單。市議員曾獻瑩要求，北市府應善用資訊系統，讓警員在第一時間開單就知道相關狀況，避免民眾申訴爭議罰單，徒增困擾。台北市停管處回應，個案是位於機退路段的老舊建築，將在附近尋覓更適合停車的空間，未來新設機退範圍，也會和建管處做騎樓資訊比對。

曾獻瑩接獲屋主陳情，自家騎樓雖供行人通行，但使用執照登記是停車位，最近幾個月連續被檢舉達人檢舉3次，遭開出4張罰單共2100元，雖然警察開錯單，但門口仍被設置「騎樓禁止停車」的牌面，十分不應該。

他指出，陳情人的建物屋齡約有40年，類似個案也大部份發生在老舊建物，雖設計騎樓可以停車，但現在普遍重視行人權益，新的建物已不太可能有同樣問題。

曾獻瑩說，去年北市警局在禁止停車標誌處所、禁止停車標線處違規停車，開出9萬8939張罰單，其中就有1172張罰單經申訴後被判定免罰，包含失竊車違停、違停被重複舉發及違停在私繪紅線等情形。他要求，市府應善用資訊系統，幫助警員在第一時間開單就知道這些狀況，避免爭議罰單，也不用讓民眾白費時間、精力申訴，同時徒增行政人員困擾。

停管處長李昆振回覆，個案是位於機退路段的老舊建築，停放機車對於住戶有公共安全問題，行人也已習慣沒有機車的騎樓，因此必須在附近尋覓更適合停車的空間，劃設停車場後並轉移機車，以尋求行人和住戶的雙贏。

他說，未來新設機退範圍，會先有會勘程序，發生類似問題，將和建管處做騎樓資訊比對、微調機退路段，若有法令疑慮，也可能該路段先不實施機退。