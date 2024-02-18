傑倫布朗飛越米契爾灌籃。（美聯社）

麥克隆飛越歐尼爾灌籃。（美聯社）

今年NBA灌籃大賽由麥克隆（Mac McClung）衛冕成功，雖然麥克隆非常厲害，整體灌籃大賽也算好看，只是缺乏令人驚喜的灌籃演出，多次重複跳過另一個人灌籃的鏡頭。七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）在Ｘ平台寫道：「我是專業的酸民，但這次我說的不是酸話，我敢說這種分數我也能贏下灌籃大賽，只是不確定我的膝蓋允許哈哈哈。」

NBA早在10多年前就有發展聯盟的球員參賽，魔術隊的麥克隆是首位冠軍並達成2連霸的發展聯盟球員，當今世界最貴的籃球員傑倫布朗（Jaylen Brown）也未能擊敗他。一些球迷質疑評審偏袒布朗，顯然是麥克隆表現更好，首灌他在空中把球放掉，再抓球倒灌展現自己的滯空能力，這球只拿48分讓球迷很不滿，成為麥克隆最低分的一灌。

布朗輕鬆晉級決賽輪，在決賽獲得48.6、49.2的高分，麥克隆以些微優勢的48.8、50分獲勝。美媒FOX體育指出，布朗身為球星願意參加比賽已經值得鼓勵，畢竟球迷一段時間沒有見到足夠份量的球星參賽了。本屆的參賽球員，冠軍麥克隆來自發展聯盟，尼克前鋒托平（Jacob Toppin）本季出賽5場，僅有布朗、熱火前鋒哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）兩人是穩定出賽的NBA球員。