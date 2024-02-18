台中市政府正在推動霧峰聯合行政中心新建工程，未來霧峰區公所大樓將配合拆除，由於周邊有不少百年老樹恐遭砍除，引發當地居民憂心，台中市議員李天生呼籲，霧峰區公所周邊有不少老樹，由日治時代裁種迄今，目前都有上百年樹齡，希望不要配合地方建設，將老樹砍除，造成遺憾。

李天生指出，霧峰區公所、霧峰幼兒園及體健中心等地，原為日治時代「霧峰公學校」，相鄰的舊教育廳則為「日本神社」，當時栽種不少樹木，枝繁葉盛，至今都有上百年歷史，由於公所現址正在興建霧峰聯合行政中心，未來公所大樓也將配合拆除，不少鄉親擔心老樹將被砍除，要求設法保留，維護當地優美景觀。

長期關注老樹的當地藝術家黃圻文表示，目前舊教育廳內計有3株老榕樹、霧峰幼兒園2株老榕樹、體健中心1株老柚木樹，至於區公所周邊道路旁則有8株老榕樹，在面積不大的範圍內就有13株百年老樹，十分特殊。

黃圻文說，其中5株百年老樹已被市府列入受保護樹木，這些老樹陪伴著鄉親成長，是當地的歷史見證，也是可貴的自然文化資產，希望不要輕易砍除。

霧峰區長白峨嵋強調，霧峰公所致力老樹保存，聯合行政中心工地內5株老樹，其中4株移到霧峰運動公園，1株移往吉峰國小，至於聯合行政中心明年5月完工後，現有公所大樓將拆除改為廣場，不過公所周邊民生路、大同路旁的老樹，將會保持原狀，不會砍除。