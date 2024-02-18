香港天王劉德華主演的喜劇片《紅毯先生》，10日、大年初一在大陸上映，7天累計票房破8000萬（約3.5億台幣），慘輸其他同檔電影，巨星光環失效，也因此在17日宣布撤出春節檔，有網友整理出三點負評主因，而目前該片預計在29日於香港上映，人氣是否會因此受影響值得關注。

目前熱映中的《紅毯先生》，通過出品方歡喜首映發聲明，宣佈將退出春節檔，重新選擇檔期與觀眾見面，聲明中也對觀眾支持表達了感謝，並對主創及工作人員表示歉意，「《紅毯先生》是一部極簡主義的荒誕喜劇作品，一部因為與觀眾的交流而變得完整的作品。感謝已經觀看過這部電影的觀眾，也期待我們能在更恰當的時間，遇到願意和我們共同完成這部作品的你。」該片劇情描述，香港天王巨星劉偉馳（劉德華 飾）從影40年一直渴望拿下影帝，他決定與導演林浩（寧浩 飾）合作拍攝農村題材影片，從而在電影節贏得國際聲譽。為此，劉偉馳深入農村體驗生活、親自拉投資、拒絕用替身，卻因此引發了一系列令人哭笑不得的荒誕鬧劇。

而該片在大陸春節檔期上映，票房不如預期，就有網友整理出負評主因，第一點提到因電影排片時間太差，不是一大早就是深夜，因此分散觀眾；第二點則是口碑不如預期，部分網友認為電影放錯檔期，不適合在春節期間觀看；第三點是質疑電影撤檔決定，認為劇情點評都已曝光，要再重新上映賣點不大。

另外，還有網友透露，劉德華直到16日都還在跑電影宣傳活動，但隔天片商就宣布撤檔，相當心疼他的辛苦，而《紅毯先生》將於29日在香港上映，更擔心大陸撤檔後連帶香港也會取消上映，對此，劉德華公司昨日回應港媒：「現階段華仔也不清楚，一切看發行方的決定。」片商也透過臉書發文，強調上映日期不受大陸撤檔影響。