台北燈節昨起正式開展，參展花燈「眾神保庇龍平安」展示眾神肖像，卻被民眾形容「以為中元普渡提前到」，台北市長蔣萬安為此親自欣賞該燈組，留下「醜美」的評價。製作該花燈的先泰工藝社昨深夜發文強調，「眾神保庇龍平安」讓他們的藝術創作被看見，許多禮儀公司都來洽詢合作，但仍希望民眾來現場欣賞逾百座精美花燈，給予創作者們鼓勵。

先泰工藝社昨深夜在臉書粉專發文表示，各界給予「眾神保庇龍平安」花燈正反評論及指教掀起超高討論度，反倒使花燈瞬間爆紅，形成燈會的最熱門打卡景點，掩蓋其它花燈的風華，「這不是（禍），終乃福兮也」，此事因此讓他們的藝術創作被看見，17日就接到許多來自禮儀公司要積極合作的詢洽。

先泰工藝社強調，他們是婚喪喜慶皆有承製，更是力行傳統民俗藝術保存，意外多了訂單，真的無暇承製，反倒希望民眾在關注此花燈之餘，親自來到台北燈節現場，欣賞其他100多座精美花燈，每座都是花燈藝術大師的創作成果，親臨觀賞就是給每一位創作者最大的支持鼓勵。